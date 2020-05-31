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Нигматуллин: благодарю судьбу, что на футбольном пути повстречал такого тренера, как Сёмин

Нигматуллин: благодарю судьбу, что на футбольном пути повстречал такого тренера, как Сёмин
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин выразил благодарность Юрию Сёмину, под руководством которого играл за «железнодорожников». Сегодня, 31 мая, Сёмин проводит последний день в качестве главного тренера московского клуба.

«Юрий Палыч — 100% мой тренер. Именно с ним мне удалось достичь максимальных высот в футболе. Я стал лучшим вратарём, лучшим футболистом, лучшим спортсменом России в «Локомотиве» под его чутким руководством. Конечно же, он очень мне дал и в плане мотивации, и в плане личностного роста.

Я счастлив и благодарю судьбу, что на футбольном пути я повстречал в свое время такого тренера. Я ценил и ценю каждое мгновение, которое мы работали вместе. Я хотел бы сейчас пожелать крепкого здоровья Юрию Палычу Сёмину. Пожелать продолжать нас радовать и, уверен, что ещё обязательно поболеем на футбольных полях за команду Юрия Палыча Сёмина. С глубоким уважением, Руслан Нигматуллин», — сказал Нигматуллин в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».

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