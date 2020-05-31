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«Тренер с большой буквы, что тут говорить». Гуренко — о Сёмине

«Тренер с большой буквы, что тут говорить». Гуренко — о Сёмине
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился воспоминаниями о первой встрече с Юрием Сёминым.

«То, что Юрий Палыч сделал с «Локомотивом», всё, чего достиг, это уже навсегда в истории. Никто и никогда этого не отнимет. Тренер с большой буквы, что тут говорить!

Прекрасно помню нашу первую встречу. Приехал тогда – это было 25 лет назад – на просмотр. И он очень удивил меня. Сначала перед всей командой сказал: «Знакомьтесь, вот парень из Беларуси, на смотринах у нас, надеюсь, он их пройдёт и мы подпишем контракт». Как после такого было не пройти? Потом я поехал домой уладить дела, вернулся — как раз зарплата. И Палыч мне: «Зайди получи». Как так, спрашиваю, я же ещё контракт не успел даже подписать?! А он пояснил: «Для поддержания штанов».

Располагает к себе сразу, поэтому за этого тренера всегда и бились ребята. И ещё потому, что у него шапкозакидательские настроения невозможны: быстро объяснит, что и как», — приводит слова Гуренко официальный сайт «Локомотива».

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