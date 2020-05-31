Рыбусь: Сёмин сначала называл меня Маттеусом, а потом уже просто говорил «Рыба»

Польский полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился мнением о Юрии Сёмине, который покинул пост главного тренера команды.

«Помню, когда только пришёл в команду, Сёмин встречал меня на поле и представлял как нового игрока «Локомотива». Сказал: «К нам приехал Маттеус Рыбус». Все начали смеяться. Ещё несколько раз меня так называл, а потом уже просто говорил «Рыба».



Я запомню Сёмина как хорошего человека и отличного тренера, с которым мы выиграли чемпионство, Кубок и Суперкубок. Было много хороших моментов, несколько неудачных, но это бывает в футболе. Желаю Палычу удачи и надеюсь, что мы ещё встретимся на футбольном поле», — сказал Рыбусь в интервью пресс-службе «Локомотива».

Напомним, сегодня, 31 мая, специалист проводит последний день в качестве главного тренера «железнодорожников». Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок России.