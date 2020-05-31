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Игроки гладбахской «Боруссии» отпраздновали победу с картонными фотографиями фанатов

Игроки гладбахской «Боруссии» отпраздновали победу с картонными фотографиями фанатов
Футбол / Германия 0

Футболисты мёнхенгладбахской «Боруссии» отпраздновали победу в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Унионом» (4:1) с картонными фотографиями фанатов. Встреча прошла при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» B/R Football.

Победу «Боруссии» принёс дубль Марку Тюрама, а также голы Флориана Нойхауса и Алассана Плеа. В составе гостей отличился Себастьян Андерссон.

«Боруссия», набрав 56 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» (31) — на 14-м месте. Лидером турнира является «Бавария» (67).

В следующем туре мёнхенгладбахский клуб на выезде встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 5 июня. «Унион» дома сыграет с «Шальке-04» (7 июня).

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