Сын Тюрама отпраздновал гол, встав на колено в память о Джордже Флойде

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, отпраздновал свой гол в ворота «Униона» (4:1), напомнив о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

В концовке первого тайма Тюрам увеличил преимущество хозяев с передачи Алассана Плеа, после чего встал на одно колено и склонил голову.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако медики уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.