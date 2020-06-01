Юрий Сёмин: списки потенциальных новичков в «Локомотив» поставляет продавец обоев

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как в настоящее время работает селекция московского клуба.
«Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк. Его реальная должность — спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут. Где в моём контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу? Или от алжирского агента Набиля Мерабтена?
На этой почве и произошёл мой конфликт с руководителями. Объясните, почему на такой важной должности работает то ли дальний родственник Кикнадзе, то ли не родственник — но в любом случае человек, чья квалификация не соответствует моим представлениям о футболе и солидном клубе? Почему я должен принимать во внимание его рекомендации?» — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».
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