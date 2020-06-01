Сергей Семак поддержал возвращение болельщиков на трибуны в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к возобновлению сезона, а также поделился мнением о возвращении болельщиков в матчах чемпионата России.
«Это интересный опыт для игроков и тренерского штаба. Столь длительного бездействия никогда не было. Сейчас мы очень осторожно стараемся понять и плавно входить в рабочий режим, который нам нужен, чтобы в хорошем состоянии подойти к официальным матчам. Есть вопросы, много сложностей, но будем их решать по мере поступления. Достаточно ли трёх недель? Конечно, хотелось бы больше. Нужно и контрольные матчи проводить, чтобы функциональная и игровая готовность была приближена к оптимальной. Время, которое есть, одинаково для всех клубов. Наверное, его недостаточно, чтобы подойти в оптимальном состоянии, но достаточно, чтобы через игры набирать форму. Очень важно и функциональное состояние игроков, и психологическое. Вероятность каких-либо сюрпризов увеличивается. Ситуация достаточно нестандартная.
Что касается решения Роспотребнадзора, прекрасно, если есть возможность играть со зрителями и если ничего не угрожает безопасности болельщиков и футболистов, конечно. Я встретил эту новость с огромной радостью. Мы играем ради болельщиков», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 1 июня 2020
-
12:41
-
12:24
-
12:06
-
11:55
-
11:48
-
11:40
-
11:33
-
11:06
-
10:58
-
10:57
-
10:48
-
10:47
-
10:35
-
10:33
-
10:11
-
09:59
-
09:56
-
09:38
-
09:21
-
08:35
-
08:03
-
06:26
-
05:38
-
05:17
-
03:49
-
03:16
-
02:18
-
01:41
-
00:59
-
00:55
-
00:35
-
00:23
-
00:23
-
00:14
-
00:02