Сергей Семак поддержал возвращение болельщиков на трибуны в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к возобновлению сезона, а также поделился мнением о возвращении болельщиков в матчах чемпионата России.



«Это интересный опыт для игроков и тренерского штаба. Столь длительного бездействия никогда не было. Сейчас мы очень осторожно стараемся понять и плавно входить в рабочий режим, который нам нужен, чтобы в хорошем состоянии подойти к официальным матчам. Есть вопросы, много сложностей, но будем их решать по мере поступления. Достаточно ли трёх недель? Конечно, хотелось бы больше. Нужно и контрольные матчи проводить, чтобы функциональная и игровая готовность была приближена к оптимальной. Время, которое есть, одинаково для всех клубов. Наверное, его недостаточно, чтобы подойти в оптимальном состоянии, но достаточно, чтобы через игры набирать форму. Очень важно и функциональное состояние игроков, и психологическое. Вероятность каких-либо сюрпризов увеличивается. Ситуация достаточно нестандартная.



Что касается решения Роспотребнадзора, прекрасно, если есть возможность играть со зрителями и если ничего не угрожает безопасности болельщиков и футболистов, конечно. Я встретил эту новость с огромной радостью. Мы играем ради болельщиков», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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