Деспотович и Довбня покинули «Оренбург»

Нападающий Джордже Деспотович и голкипер Александр Довбня покидают «Оренбург», сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».

«Футболисты Джордже Деспотович и Александр Довбня покидают ФК «Оренбург» в связи с истечением контракта. Благодарим спортсменов за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры», — сказано в сообщении.

Пост доступен на странице «Оренбурга» в «Инстаграме».

Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В этом сезоне 28-летний нападающий провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 мячей, — это лучший результат в команде.

Довбня пришёл в «Оренбург» летом 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне вратарь провёл 6 матчей во всех турнирах, пропустил 9 мячей и заработал 2 жёлтые карточки.