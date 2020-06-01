Деспотович и Довбня покинули «Оренбург»

Нападающий Джордже Деспотович и голкипер Александр Довбня покидают «Оренбург», сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».
«Футболисты Джордже Деспотович и Александр Довбня покидают ФК «Оренбург» в связи с истечением контракта. Благодарим спортсменов за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры», — сказано в сообщении.
Пост доступен на странице «Оренбурга» в «Инстаграме».
Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В этом сезоне 28-летний нападающий провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 мячей, — это лучший результат в команде.
Довбня пришёл в «Оренбург» летом 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне вратарь провёл 6 матчей во всех турнирах, пропустил 9 мячей и заработал 2 жёлтые карточки.
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