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Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца, встав на одно колено

Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца, встав на одно колено
Футбол / Англия 0

Футболисты «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрнокожих важны») и почтили память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Игроки мерсисайдского клуба встали на одно колено в центральном круге стадиона «Энфилд». Таким образом, они повторили поступок игрока NFL Колина Каперника, который в 2016 году перед одним из матчей отказался вставать во время исполнения гимна США, выразив протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.

Фото можно посмотреть на странице игрока «Ливерпуля» Джеймса Милнера в «Твиттере».

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

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