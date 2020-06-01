Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца, встав на одно колено
Футболисты «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрнокожих важны») и почтили память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Игроки мерсисайдского клуба встали на одно колено в центральном круге стадиона «Энфилд». Таким образом, они повторили поступок игрока NFL Колина Каперника, который в 2016 году перед одним из матчей отказался вставать во время исполнения гимна США, выразив протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.
Фото можно посмотреть на странице игрока «Ливерпуля» Джеймса Милнера в «Твиттере».
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
Рашфорд — о протестах в США из-за гибели афроамериканца: жизни чернокожих важны. Мы важны
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