Рашфорд — о протестах в США из-за гибели афроамериканца: жизни чернокожих важны. Мы важны

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал протесты в США, охватившие страну после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда.



«Знаю, что вы, ребята, не получали от меня новостей в течение нескольких дней. Я пытался понять, что происходит в мире. Ранее я просил людей держаться вместе и быть едиными, но сейчас, мне кажется, мы разобщены больше, чем когда-либо. Людям больно, людям нужны ответы. Жизни чернокожих важны. Культура чернокожих важна. Общины чернокожих важных. Мы важны», — написал Рашфорд на своей странице в «Инстаграме», сопроводив запись хештегами: «Правосудие для Джорджа Флойда», «Правосудие Ахмада Арбери», «Правосудие для Бреоны Тейлор».

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.