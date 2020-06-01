Рашфорд — о протестах в США из-за гибели афроамериканца: жизни чернокожих важны. Мы важны

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал протесты в США, охватившие страну после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
«Знаю, что вы, ребята, не получали от меня новостей в течение нескольких дней. Я пытался понять, что происходит в мире. Ранее я просил людей держаться вместе и быть едиными, но сейчас, мне кажется, мы разобщены больше, чем когда-либо. Людям больно, людям нужны ответы. Жизни чернокожих важны. Культура чернокожих важна. Общины чернокожих важных. Мы важны», — написал Рашфорд на своей странице в «Инстаграме», сопроводив запись хештегами: «Правосудие для Джорджа Флойда», «Правосудие Ахмада Арбери», «Правосудие для Бреоны Тейлор».
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
- 1 июня 2020
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