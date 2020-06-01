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Фёдор Смолов попал в сферу интересов турецких топ-клубов

Фёдор Смолов попал в сферу интересов турецких топ-клубов
Футбол / РПЛ 0

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов может перейти в один из турецких топ-клубов, утверждает Fotospor.

По данным источника, футболистом интересуется «Бешикташ». Также услуги форварда предложены «Галатасараю» и «Фенербахче», которые рассматривают вариант с трансфером игрока.

Кроме того утверждается, что «Сельта» не будет выкупать Смолова у «Локомотива».

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.

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