Фёдор Смолов попал в сферу интересов турецких топ-клубов

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов может перейти в один из турецких топ-клубов, утверждает Fotospor.

По данным источника, футболистом интересуется «Бешикташ». Также услуги форварда предложены «Галатасараю» и «Фенербахче», которые рассматривают вариант с трансфером игрока.

Кроме того утверждается, что «Сельта» не будет выкупать Смолова у «Локомотива».

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.