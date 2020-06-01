Гус Тиль — о гибели Джорджа Флойда: понимаю, что никогда не пойму

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских.
«Понимаю, что никогда не пойму. Тем не менее я стою», — написал Тиль в «сториз» своего «инстаграма».
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.
Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.
- 1 июня 2020
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