Гус Тиль — о гибели Джорджа Флойда: понимаю, что никогда не пойму

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских.

«Понимаю, что никогда не пойму. Тем не менее я стою», — написал Тиль в «сториз» своего «инстаграма».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.