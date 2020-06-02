«Москаль, я иду тебя уничтожать». Алиев вызвал на бой Андронова

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной команды Украины Александр Алиев вызвал на бой комментатора Алексея Андронова. 29 мая Алиев уступил в дебютном боксёрском поединке.
«Я буду продолжать заниматься боксом и скоро вызову новых людей, пускай они готовятся. А первый это будет Андронов — москаль, московский комментатор, готовься. Я тебя иду уничтожать», — сказал Алиев в видео на его канале в YouTube.
Соперником экс-футболиста в дебютном поединке на проекте «Битва!» стал актёр сериала «Школа» и модель Никита Вакулюк, одержавший победу единогласным решением судей. «Битва!» — проект, в котором на ринге сталкиваются различные медийные личности, не имеющие отношения к боксу.
Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году. Он выступал за киевское «Динамо», московский «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и многие другие клубы. Цвета национальной команды Украины Александр защищал с 2008 по 2012 год.
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