Александр Алиев в дебютном боксёрском поединке проиграл актёру

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной команды Украины Александр Алиев дебютировал на боксёрском ринге в проекте «Битва!». Соперником экс-футболиста стал модель и актёр сериала «Школа» Никита Вакулюк, сообщает XSPORT.

Регламент боя — 3 раунда по 2 минуты. Победу единогласным решением судей одержал Вакулюк.

Видео можно посмотреть на канале XSPORT.ua в YouTube.

«Битва!» — проект, в котором на ринге сталкиваются различные медийные личности, не имеющие отношения к боксу.

Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году. Хавбек выступал за «Динамо», московский «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и многие другие клубы. Цвета национальной команды Украины Александр защищал с 2008 по 2012 год (28 матчей, 6 голов).