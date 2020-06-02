«Эвертон» предложит «Наполи» € 30 млн за Аллана

«Эвертон» готовит первое предложение по трансферу бразильского полузащитника «Наполи» Маркеса Аллана, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".

По данным источника, «Эвертон» предложит неаполитанскому клубу € 30 млн, а зарплата бразильца составит € 6 млн в год.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Пари Сен-Жермен».

29-летний полузащитник перешёл в «Наполи» летом 2015 года. До этого он защищал цвета «Удинезе» и бразильского «Васко да Гама». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. Контракт игрока с неаполитанским клубом действителен до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Аллан провёл на поле 24 матча во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча, отдал 1 результативную передачу и заработал 4 жёлтые карточки.