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«Реал» не будет доигрывать чемпионат на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» не будет доигрывать чемпионат на «Сантьяго Бернабеу»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» не будет доигрывать сезон на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Мы приняли решение провести оставшиеся домашние матчи на стадионе „Альфредо Ди Стефано“. Это решение позволит нам продвинуться в работе на „Сантьяго Бернабеу“, — приводит слова президента клуба Флорентино Переса Goal.com.

«Альфредо Ди Стефано» — стадион «Кастильи», резервной команды «Реала».

На данный момент «Реал» проводит реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Клуб продолжает работы, несмотря на пандемию коронавируса.

Работы по обновлению стадиона оценивают в € 570 млн. В эту сумму включено создание видеоэкрана, способного вращаться на 360 градусов, и выдвижной крыши. Вместимость арены уменьшится на одно место — до 80 242 кресел. Официальная дата завершения реконструкции назначена на октябрь 2022 года.

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