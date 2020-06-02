«Реал» не будет доигрывать чемпионат на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» не будет доигрывать сезон на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Мы приняли решение провести оставшиеся домашние матчи на стадионе „Альфредо Ди Стефано“. Это решение позволит нам продвинуться в работе на „Сантьяго Бернабеу“, — приводит слова президента клуба Флорентино Переса Goal.com.
«Альфредо Ди Стефано» — стадион «Кастильи», резервной команды «Реала».
На данный момент «Реал» проводит реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Клуб продолжает работы, несмотря на пандемию коронавируса.
Работы по обновлению стадиона оценивают в € 570 млн. В эту сумму включено создание видеоэкрана, способного вращаться на 360 градусов, и выдвижной крыши. Вместимость арены уменьшится на одно место — до 80 242 кресел. Официальная дата завершения реконструкции назначена на октябрь 2022 года.
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