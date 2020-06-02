«Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется Марио Балотелли
Итальянский нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в США, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.
По данным источника, с Мино Райолой, агентом футболиста, контактировал американский «Лос-Анджелес Гэлакси» и ещё несколько клубов из MLS.
Балотелли перешёл в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов. Ранее сообщалось, что Балотелли покинет «Брешию» по окончании сезона.
В ходе своей карьеры Марио также выступал за итальянские «Интер» и «Милан», французские «Ниццу» и «Марсель», а также английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Балотелли ответил на информацию о том, что он не тренируется в «Брешии»
- 2 июня 2020
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