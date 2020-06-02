Альба — о возможном переходе Неймара в «Барселону»: уникальный игрок, но он сделал выбор

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в стан каталонцев.
«Неймар — уникальный футболист. Он многое дал „Барселоне“, но он сделал свой выбор и поставил перед собой новые цели», — приводит слова Альбы Goal.com.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных. В завершившемся сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забив 13 голов и сделав 6 результативных передач.
Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Однако команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.
- 2 июня 2020
-
17:35
-
17:25
-
17:17
-
17:07
-
17:04
-
16:37
-
16:23
-
16:22
-
16:02
-
15:51
-
15:42
-
15:40
-
15:15
-
14:57
-
14:48
-
14:25
-
14:17
-
13:57
-
13:57
-
13:42
-
13:24
-
13:13
-
13:07
-
13:04
-
12:47
-
12:45
-
12:26
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:06
-
10:44
-
10:33
-
10:14
-
10:09