Альба — о возможном переходе Неймара в «Барселону»: уникальный игрок, но он сделал выбор

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в стан каталонцев.



«Неймар — уникальный футболист. Он многое дал „Барселоне“, но он сделал свой выбор и поставил перед собой новые цели», — приводит слова Альбы Goal.com.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных. В завершившемся сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забив 13 голов и сделав 6 результативных передач.



Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Однако команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.