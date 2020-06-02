Гильерме: «Локомотив» надеется остаться на втором месте в РПЛ или занять первое

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о подготовке к возобновлению сезона в чемпионате России.
«Мы ждали, когда уже сможем вернуться на работу. Пауза в чемпионате из-за коронавируса была неожиданной. Хорошо, что тренировки возобновились. Мы рады вернуться к работе, делаем любимое дело и соблюдаем все протоколы. Конечно, мы старались держать кондиции домашними тренировками, и это получилось, но тренировки на поле функционально совсем другие. Нужна неделя или дней 10, чтобы привыкнуть к полю.
Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей. Конечно, все переживали и сомневались — возобновят ли чемпионат, когда это случится, что делать, если сезон закончится досрочно. Сейчас всё понятно – будем готовиться к матчам, будем играть. Надеемся остаться на втором месте или занять первое», — приводит слова Гильерме официальный сайт «Локомотива».
- 2 июня 2020
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