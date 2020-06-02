УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.
«Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее», — говорится в официальном «твиттере» УЕФА с прикреплённым к сообщению чёрным квадратом.
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. В ответ один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.
Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.
- 2 июня 2020
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