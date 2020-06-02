Янг отреагировал на гибель Джорджа Флойда, 16 раз написав «Жизнь чёрных имеет значение»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, выступающий за «Интер» на правах аренды, отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.
Янг в своём «твиттере» опубликовал изображение, на котором 16 раз написано «Жизнь чёрных имеет значение».
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. В ответ один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.
Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.
- 2 июня 2020
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