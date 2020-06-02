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Седокова рассказала, как, будучи беременной, уводила Белькевича из стриптиз-клуба

Седокова рассказала, как, будучи беременной, уводила Белькевича из стриптиз-клуба
Футбол / Прочие турниры 0

Украинская певица Анна Седокова, бывшая жена экс-полузащитника киевского «Динамо» Валентина Белькевича, рассказала, как, будучи беременной, уводила первого мужа из стриптиз-клуба.

«Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нём женщина какая-то, трётся об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Взяла его за руку и сказала: «А пойдём домой», — сказала Седокова в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Седокова и Белькевич были женаты с 2004 по 2006 год. В декабре 2004 года у пары родилась дочь Алина.

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