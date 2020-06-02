ЦСКА интересуется форвардом сборной Канады Ларином

Нападающий «Бешикташа» и сборной Канады Кайл Ларин может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Gazzetta.gr.



По информации источника, в услугах 25-летнего форварда заинтересован ЦСКА. Сообщается, что московский клуб сделал официальное предложение по приобретению Ларина. Российская команда предлагает канадскому нападающему контракт на € 1,7 млн в год. Ранее интерес к Ларину проявлял греческий ПАОК.



В сезоне-2019/2020 Ларин выступал на правах аренды за бельгийский клуб «Зюлте-Варегем». Канадский нападающий принял участие в 29 матчах чемпионата Бельгии, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт Ларина с «Бешикташем» рассчитан до 2022 года. С 2015 по 2017 год Ларин выступал в составе клуба MLS «Орландо Сити».