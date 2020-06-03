Д.Кузнецов: из положенного за меня миллиона до ЦСКА дошло 200 тысяч

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, как в конце 1991 года переходил в «Эспаньол».

«Когда ЦСКА приезжал в Испанию, агенты Уркихо и Бергара всё время рядом с командой крутились. Общались с Садыриным, Мурашко. Видимо, наводили мосты. Если не ошибаюсь, поначалу сборы и товарищеские матчи ЦСКА организовывали. А потом игроков начали туда перетаскивать».

Естественно, они не просто так делали нам контракты. Наверняка был откат. Уезжая в Испанию, я не знал подробностей. Впоследствии только выяснил, что из положенного за меня миллиона долларов до ЦСКА дошли только 200 тысяч. Когда меня из «Алавеса» в испанский суд вызвали, Иньяки тут же нарисовался: «Ничего не говори – я сам буду говорить». Меня спросили: «Как подписывался контракт? С кем? Были ли посредники?». Я сказал, что заключал контракт с «Эспаньолом», а как договаривались клубы – понятия не имею. Но, думаю, на трансфере в миллион долларов Уркихо с Бергарой нормально наварились – не было смысла ещё и меня обманывать. Да и при моей продаже в «Алавес» Иньяки наверняка получил долю. Срубил деньжат и снова бесследно исчез», — сказал Кузнецов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.