Марио Балотелли вновь пропустил тренировку «Брешии»

Форвард «Брешии» Марио Балотелли пропустил очередную тренировку клуба, сообщает Football Italia. 29-летний нападающий и раньше не отличался дисциплинированным поведением. Так, по данным итальянских СМИ, Балотелли неоднократно прогуливал тренировки.

Ранее в СМИ сообщали, что 29-летний футболист на командном занятии «Брешии» не присутствовал и тренировался на полях, зарезервированных для молодёжной команды. Балотелли перешёл в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов.

Сам Балотелли утверждал, что не пропускает занятия своего клуба. При этом президент «Брешии» говорил, что форвард может покинуть команду из-за прогулов.