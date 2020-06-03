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«Это Даниэл Карвальо?» В «Твиттере» шутят над растолстевшим Игуаином

«Это Даниэл Карвальо?» В «Твиттере» шутят над растолстевшим Игуаином
Футбол / Италия 0

Бразильский ESPN в «Твиттере» опубликовал фото нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина с тренировки команды. Подписчиков позабавил его внешний вид после возвращения из Аргентины.

«Что скажете насчёт Игуаина?» — спросили у пользователей «Твиттера».

«О, Игуаин — мой представитель в этом карантине», — пошутил Mirko Milnicenco.

«Большой игрок! Я бы даже сказал, весомый», — Gustavo Bucciarelli

«Похож на парня из фильма «Одноклассники», — заметил Leonardo Filho.

«Даниэл Карвальо?» — вспомнил ELICLEUBERSON GAZZOL бывшего бразильского форварда ЦСКА.

«Да Игуаин всегда был таким», — считает André Souza.

«Пожалуйста, не вставай между Дибала и Роналду, пока не похудешь!» — попросила Zissazin.

Игуаин перешёл из «Ривер Плейт» в мадридский «Реал» в 2006 году. В 2013-м аргентинец перешёл в «Наполи». Цвета «Ювентуса» форвард защищает с 2016 года, его контракт истекает в 2021 году.

В минувшем сезоне он на правах аренды играл за «Милан» и «Челси». В нынешней кампании нападающий провёл 22 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Ювентус» готов продать Игуаина не менее чем за € 18 млн
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