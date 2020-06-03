Малафеев: кто-то не попадёт на стадион, но 10% зрителей — лучше, чем ничего

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал возобновление Российской Премьер-Лиги.

«Идея доиграть чемпионат — хорошая. Все соскучились по футболу. Замечательно, что это всё продолжится, увидим честную борьбу. Всё решит футбол, а не коронавирус. 10% зрителей — это лучше, чем ничего. Да, кто-то не попадёт на стадион, но они смогут смотреть по телевизору. Я думаю, что примут все меры безопасности, они, наверное, будут беспрецедентными. Болельщиков рассадят как можно дальше. Таким образом контакты будут минимизированы», — сказал Малафеев в беседе с журналистом «Чемпионата» Григорием Телингатером в нашем шоу #ОСТАЁМСЯДОМА.

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