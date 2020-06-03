Малафеев: меня не пускали на базу «Зенита» по распоряжению Манчини

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, что экс-наставник команды Роберто Манчини запрещал ему посещать базу петербургского клуба.

«Меня не пускали на базу по распоряжению Манчини. Я этого не понял. Меня приглашали на должность спортивного директора. Она подразумевает влияние и власть. Но, видимо, Манчини наговорили разного, и он сказал, что категорически против, а мне уже сделали предложение. Поэтому нашли компромисс, что я буду одним из четырёх заместителей спортивного директора, которого не существует. Поэтому моим пристанищем был офис, где я работал. Я с Манчини ни разу не общался, здоровался раза три-четыре», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.