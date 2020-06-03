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Серхио Рамос исполнил эффектный удар через себя на тренировке «Реала»

Серхио Рамос исполнил эффектный удар через себя на тренировке «Реала»
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос на тренировке команды исполнил удар через себя.

Игроки «Реала» делали упражнение с перепасовкой через волейбольную сетку. В процессе занятий Рамос эффектной бисиклетой переправил мяч через сетку. Видео было показано в эфире Real Madrid TV.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

11 мая «Реал» вернулся к командным тренировкам. Рамос публиковал фото с тренировки команды.

Планируется, что чемпионат Испании будет возобновлён 12 июня. Резервная дата — 19 июня, выбранная на случай, если эпидемиологическая ситуация в стране потребует корректировки.

«Реал», в 27 турах набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь «Барселоне» (58). Тройку лидеров замыкает «Севилья» (47).

«Человек в железной маске». Серхио Рамос опубликовал фото с тренировки «Реала»
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