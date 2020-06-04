«Балуемся». Алексей Миранчук протестировал пушку для вратарей «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео.
В ролике Миранчук показал новую пушку для вратарей, которую используют на тренировках в «Локомотиве». Полузащитник сам попробовал протестировать аппарат. «Балуемся. Как маленький ребёнок радуюсь», — подписал Миранчук видео.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Тренер вратарей «железнодорожников» Заур Хапов ранее сообщал, что цена такой пушки составляет 25 тыс. евро.
Ранее Миранчук прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. «Спасибо за всё, Юрий Палыч! Уверен, куда бы вы ни пошли, у вас всё получится! Помимо того что вы профессионал, вы отличный человек», — написал Миранчук в «Инстаграме». Футболист выложил совместное с тренером фото и видео.
- 4 июня 2020
-
01:34
-
01:00
-
01:00
-
00:33
-
00:31
-
00:15
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:25
-
23:12
-
23:08
-
22:53
-
22:46
-
22:37
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:43
-
21:36
-
21:19
-
21:15
-
21:04
-
20:56
-
20:42
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:53
-
19:36
-
19:31
-
19:23
-
19:21
-
19:13
-
19:07