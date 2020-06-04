«Балуемся». Алексей Миранчук протестировал пушку для вратарей «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео.

В ролике Миранчук показал новую пушку для вратарей, которую используют на тренировках в «Локомотиве». Полузащитник сам попробовал протестировать аппарат. «Балуемся. Как маленький ребёнок радуюсь», — подписал Миранчук видео.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Тренер вратарей «железнодорожников» Заур Хапов ранее сообщал, что цена такой пушки составляет 25 тыс. евро.

Ранее Миранчук прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. «Спасибо за всё, Юрий Палыч! Уверен, куда бы вы ни пошли, у вас всё получится! Помимо того что вы профессионал, вы отличный человек», — написал Миранчук в «Инстаграме». Футболист выложил совместное с тренером фото и видео.