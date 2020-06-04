«Первая победа после карантина». Владислав Игнатьев выложил фото с тренировки «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки «железнодорожников».

«Опыт и молодость», — подписал снимок Игнатьев.

Посмотреть фотографию можно на странице Владислава Игнатьева в «Инстаграме».

Футболист также выложил фотографию в «сториз» и подписал: «Первая победа после карантина».

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. «Локомотив» проведёт первый матч после рестарта РПЛ 21 июня, «железнодорожники» примут «Оренбург».

«Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).