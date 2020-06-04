Кто был последним чемпионом до «Ювентуса»? Проверь себя в викторине от Телингатера

Новая игра #ЧемпКвиз посвящена чемпионату Италии по футболу и традиционно пройдет в «инстаграме» «Чемпионата». Турнир возобновится 20 июня, а Григорий Телингатер уже готов проверить вашу эрудицию. Самый успешный и удачливый игрок получит код на FIFA20 для приставки PS4 или Xbox One. Внимательно изучите статистику и последние новости Серии А. Такая подготовка даст вам преимущество.
#ЧемпКвиз начнётся в 20:00. Подписывайтесь на "инстаграм" «Чемпионата», чтобы не пропустить анонсы и старт.
Каждый четверг подписчики «инстаграма» «Чемпионата» играют в увлекательную игру. Один из журналистов записывает 10 видеовопросов на одну тему и к каждому предлагает 4 варианта ответов. Вопрос звучит только устно, а вот варианты появляются на экране. За отведённые секунды нужно выбрать правильный ответ.
#Чемп Квиз
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