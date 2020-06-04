Владелец «Челси» Абрамович готов осуществить два крупных трансфера летом
Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен поддержать наставника лондонского клуба Фрэнка Лэмпарда и готов осуществить два крупных трансфера в летнее трансферное окно, сообщает Metro со ссылкой на The Athletic.
По данным источника, одной из главных трансферных целей «Челси» является защитник «Лестер Сити» Бенджамин Чилвел. Сообщается, что в шорт-лист также попали полузащитник «Байера» Кай Хаверц, вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, нападающий «Лиона» Мусса Дембеле и форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии был приостановлен в марте. После 29 туров «Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет «Ливерпуль» (82).
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