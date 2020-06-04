Усман Дембеле не готов покинуть «Барселону» ради «Ювентуса»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не намерен покидать каталонский клуб, сообщает французский журналист Бертран Латур в "Твиттере" со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, агент футболиста заявил, что его клиент не планирует покидать «сине-гранатовых». Сообщается, что игроком активно интересуется туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» планируют расстаться с Дембеле, стоимость которого оценивается в € 56 млн. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 5 матчах испанской Примеры и 4 встречах Лиги чемпионов, записав себе в актив 1 гол. Из-за травмы подколенного сухожилия Усман пропустил большую часть кампании.