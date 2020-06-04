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Крал, Жиго, Тиль и Ларссон вернулись к тренировкам «Спартака» в общей группе

Крал, Жиго, Тиль и Ларссон вернулись к тренировкам «Спартака» в общей группе
Футбол / РПЛ 0

Легионеры московского «Спартака» вернулись к тренировкам в общей группе после двухнедельного карантина, сообщает пресс-служба на странице клуба в «Инстаграме».

«Алекс Крал, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Джордан Ларссон вернулись в общую группу!

Европейские легионеры «Спартака» после возвращения в Москву провели в самоизоляции две недели – вместе с тренерским штабом жили в Тарасовке в отдельном корпусе.

Сегодня они впервые провели тренировку вместе с командой!» — сказано в сообщении.

Посмотреть видео можно на странице ФК «Спартак» в "Инстаграме".

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом матче после рестарта «Спартак» встретится с тульским «Арсеналом».

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