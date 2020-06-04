Крал, Жиго, Тиль и Ларссон вернулись к тренировкам «Спартака» в общей группе
Легионеры московского «Спартака» вернулись к тренировкам в общей группе после двухнедельного карантина, сообщает пресс-служба на странице клуба в «Инстаграме».
«Алекс Крал, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Джордан Ларссон вернулись в общую группу!
⠀
Европейские легионеры «Спартака» после возвращения в Москву провели в самоизоляции две недели – вместе с тренерским штабом жили в Тарасовке в отдельном корпусе.
⠀
Сегодня они впервые провели тренировку вместе с командой!» — сказано в сообщении.
Посмотреть видео можно на странице ФК «Спартак» в "Инстаграме".
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом матче после рестарта «Спартак» встретится с тульским «Арсеналом».
«Спартак» показал, как футболисты провели тренировку на физику
- 4 июня 2020
-
15:30
-
15:29
-
15:21
-
15:11
-
15:07
-
14:59
-
14:44
-
14:25
-
14:19
-
14:01
-
13:57
-
13:47
-
13:43
-
13:17
-
12:59
-
12:55
-
12:52
-
11:58
-
11:52
-
11:28
-
11:12
-
11:07
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:39
-
10:26
-
10:18
-
10:04
-
09:54
-
09:32
-
09:13
-
08:22
-
07:24
-
06:48
Партнерский контент