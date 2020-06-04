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Рауль может возглавить «Шальке-04»

Рауль может возглавить «Шальке-04»
Футбол / Германия 0

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль, ныне возглавляющий «Кастилью», резервную команду «сливочных», может стать тренером «Шальке-04», сообщает AS со ссылкой на Sport Bild.

По данным источника, руководство немецкого клуба не устраивают результаты работы Дэвида Вагнера. Сообщается, что помимо Рауля руководство «Шальке» рассматривает кандидатуры немца Ральфа Рангника, главного тренера английского «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля и наставника нидерландского ПСВ Роджера Шмидта.

«Шальке», набрав 37 очков в 29 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Во время игровой карьеры Рауль защищал цвета «Шальке» с 2010 по 2012 год. 42-летний испанец также играл за «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос». Главным тренером «Кастильи» Рауль стал в 2019 году.

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