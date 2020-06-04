Гризманн похвастался новыми бутсами

Готовясь к возобновлению футбольного сезона, игроки обновляют свою экипировку. Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн показал свои новые бутсы из коллекции Rise Pack от Puma. Яркая модель должна подчёркивать стремление игроков к победам в финальных играх сезона и «освещать» поле.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Мы в Puma очень рады возвращению футбола. Игроки снова выйдут на стадионы, будут брать новые высоты и блистать, демонстрируя любовь к игре своим фанатам, наблюдающим за происходящим из дома. С нетерпением ждём захватывающего и увлекательного футбольного лета», — сказал генеральный директор Puma Teamsport Маттиас Мекинг.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за «Барселону» 26 матчей и забил восемь мячей.