Павленко: чтобы понять сексуальный футбол Гуллита, надо быть каким-то голландским парнем

Бывший полузащитник «Терека» Александр Павленко, выступавший под руководством Руда Гуллита, вспомнил о работе с нидерландским специалистом.

«Был такой психологический момент. В Турции у нас основной состав тренировался на одном поле, а остальные, кого Гуллит не видел составе, а это 12–13 человек, — на другом. Понятно, мы не должны отвечать тренеру и не должны стараться понимать его. Но какое может быть разделение? Такого в моей карьере нигде не было. Физическая составляющая тренировок у него была высокая, я давно так не бегал, это был один из самых тяжёлых сборов. Что-то тактическое не вспомню, но вот бегали много, точно. А что касается его сексуального футбола… Наверное, надо быть каким-то голландским парнем, чтобы понять, что это такое. Придумать он его придумал, но не организовывал.



После его увольнения игроки плакали в раздевалке? Удивительно такое слышать. Вряд ли там были такие сцены, но кому-то из 25 человек его уход мог и не понравиться. А вообще, наверное, переводчик там слезу пустил. Он в Кисловодске и Пятигорске нормально так тусил, вырвался из европейской жизни», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.