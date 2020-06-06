Павленко: для Гуллита мы были подопытными кроликами

Бывший полузащитник «Терека» Александр Павленко, выступавший под руководством Руда Гуллита, вспомнил о работе с нидерландским специалистом.
«Гуллит из той категории людей-европейцев, которые наслаждаются жизнью и не хотят стараться учиться и развиваться. Вот был он в «Тереке». А после где работал? Ему, наверное, хватает статуса легенды. Как ни посмотрю, вручение «Золотого мяча», жеребьёвки ФИФА И УЕФА — он везде присутствует. Возможно, тренерская карьера для него — хобби, развлекаловка. Можно ли добиться чего-то с таким подходом? Наверное, можно, но мы были для него как кролики подопытные. Может, не понравилось ему в «Тереке», он взял и ушёл, по сути, ничего нам не дав», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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