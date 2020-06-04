Количество замен в матчах АПЛ увеличено до пяти, количество запасных — до девяти
В оставшихся матчах английской Премьер-лиги клубам будет разрешено проводить по пять замен, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.
«Сегодня акционеры Премьер-лиги согласовали временные изменения в правилах, касающихся замен. В оставшейся части сезона-2019/2020 количество замен, которые можно провести во время матча, увеличится с трёх до пяти. Клубы также смогут увеличить количество запасных игроков на скамейке с семи до девяти», — говорится в заявлении.
Розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня. В этот день состоятся встречи «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», перенесённые из-за финала Кубка лиги. Полноценный тур АПЛ стартует в пятницу, 19 июня.
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