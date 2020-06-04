Игроки дортмундской «Боруссии» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено

Футболисты дортмундской «Боруссии» почтили память погибшего в результате действий полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, встав на одно колено.

Фотографию опубликовал в «Твиттере» защитник «шмелей» Матс Хуммельс.

«Мы, игроки дортмундской „Боруссии“, полностью поддерживаем движение Black Lives Matter. Мы не одобряем расизм в любом виде. За открытый и толерантный мир, за лучший мир!» — сказано в сообщении.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Матса Хуммельса.

Флойд погиб 25 мая на улицах американского города Миннеаполиса. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом и удерживал в таком положении несколько минут. Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако медики уже не смогли помочь пострадавшему.