Игроки дортмундской «Боруссии» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено

Футболисты дортмундской «Боруссии» почтили память погибшего в результате действий полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, встав на одно колено.
Фотографию опубликовал в «Твиттере» защитник «шмелей» Матс Хуммельс.
«Мы, игроки дортмундской „Боруссии“, полностью поддерживаем движение Black Lives Matter. Мы не одобряем расизм в любом виде. За открытый и толерантный мир, за лучший мир!» — сказано в сообщении.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Матса Хуммельса.
Флойд погиб 25 мая на улицах американского города Миннеаполиса. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом и удерживал в таком положении несколько минут. Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако медики уже не смогли помочь пострадавшему.
- 4 июня 2020
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