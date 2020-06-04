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Цорк: «Баварию» уже не догнать. «Боруссия» собирается удержать второе место

Цорк: «Баварию» уже не догнать. «Боруссия» собирается удержать второе место
Футбол / Германия 0

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал отставание от мюнхенской «Баварии», которое составляет 7 очков.

«На наш взгляд, в чемпионате уже всё решено. Нужно признать, что „Баварию“ в нынешней ситуации уже не догнать. Мы нацелены на то, чтобы удержать второе место в Бундеслиге», — приводит слова Цорка пресс-служба «Боруссии».

Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 29 матчах набравшая 67 очков. «Боруссия» занимает вторую строчку, в её активе 60 очков. Тройку замыкает «РБ Лейпциг» (58). В Бундеслиге осталось сыграть пять туров.

Чемпионат Германии, как практически и все мировые соревнования, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

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