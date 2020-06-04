Тимощук: «Рейнджерс» чудом попал в финал Кубка УЕФА. «Зенит» в полуфинале был сильнее

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук поделился воспоминаниями о матче финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с шотландским «Рейнджерс» (2:0).



«Настроение перед матчем было отличное. История, которая произошла в полуфинале, держала в нас уверенность и настрой. Вселила веру, что мы способны на многое. Мы поселились довольно далеко от стадиона, была тихая, маленькая гостиница, ничего не мешало. Единственное, что могло отвлечь, — пожарная сигнализация. Не думаю, что она срабатывала просто так. Скорее всего, это дело рук шотландских болельщиков.



Мы были уверены, что сильнее соперника. Конечно, многие видели, как играли шотландцы. Можно сказать, что «Рейнджерс» чудом попал в финал. Если взять полуфинальные матчи, то мы были сильнее. Но, так или иначе, любой финал всегда сложный. Это одна игра, где всё решается.



У меня не было много работы на поле? Наверное, но, в любом случае, первые 20 минут были очень волнительными. Потом, когда каждый почувствовал кураж, настроение финала, стало полегче. У нас получилось перетянуть инициативу на свою сторону, у нас были очень яркие игроки в линии атаки, которые делали свое дело.



Допускали ли, что матч может не завершиться за 90 минут? Такая мысль проскакивала. Соперник очень грамотно действовал в защите, не открывал зоны. У нас были полумоменты, но забить не удавалось. У “Глазго” были подходы, но создать что-то опасное им не удавалось. После гола стало попроще, уже не нужно было так настойчиво вскрывать оборону. Было понятно, если забьём второй гол, по такой вязкой игре это будет означать победу.



Первый гол, если посмотреть повтор, — вся атака выглядит очень просто. Но такие комбинации можно называть “как из учебника”. Каждый сделал свою работу на высшем уровне», — приводит слова Тимощука пресс-служба «Зенита».



«Зенит» показывает матч с «Рейнджерс» на своём сайте. 8 июня петербуржцы покажут матч с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА.

"Зенит" выиграл Кубок УЕФА!!!