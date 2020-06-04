Опубликован календарь АПЛ до 2 июля

Газета Independent опубликовала календарь матчей английской Премьер-лиги до 2 июля.



Сезон возобновится отложенными матчами 28-го тура «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед».

Время начала матчей — московское.

17 июня, среда



«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» 20:00



«Манчестер Сити» – «Арсенал» 22:00



19 июня, пятница



«Норвич» – «Саутгемптон» 20:00



«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 22:00



20 июня, суббота



«Уотфорд» – «Лестер» 14:30



«Брайтон» – «Арсенал» 17:00



«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» 19:30



«Борнмут» – «Кристал Пэлас» 21:45



21 июня, воскресенье



«Ньюкасл» – «Шеффилд» 18:00



«Астон Вилла» – «Челси» 20:30



«Эвертон» – «Ливерпуль» 21:00



22 июня, понедельник



«Манчестер Сити» – «Бернли» 20:00

23 июня, вторник



«Саутгемптон» — «Арсенал» 20:00



«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 22:15



24 июня, среда



«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» 20:00



«Ньюкасл» — «Астон Вилла» 20:00



«Норвич» — «Эвертон» 20:00



«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 22:15



25 июня, четверг



«Бёрнли» — «Уотфорд» 20:00



«Лестер» — «Брайтон» 20:00



«Челси» — «Манчестер Сити» 22:15



«Вулверхэмптон» — «Борнмут» 22:15

28 июня, воскресенье

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 14:00



«Уотфорд» — «Саутгемптон» 16:30



29 июня, понедельник



«Кристал Пэлас» — «Бёрнли» 22:00



30 июня, вторник



«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 20:00



«Шеффилд» — «Тоттенхэм» 22:15



1 июля, среда



«Борнмут» — «Ньюкасл» 20:00



«Эвертон» — «Лестер» 20:00



«Вест Хэм» — «Челси» 22:15



2 июля, четверг



«Арсенал» — «Норвич» 20:00



«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22:15

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