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Опубликован календарь АПЛ до 2 июля

Опубликован календарь АПЛ до 2 июля
Футбол / Англия 0

Газета Independent опубликовала календарь матчей английской Премьер-лиги до 2 июля.

Сезон возобновится отложенными матчами 28-го тура «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед».

Время начала матчей — московское.

17 июня, среда

«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» 20:00

«Манчестер Сити» – «Арсенал» 22:00

19 июня, пятница

«Норвич» – «Саутгемптон» 20:00

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 22:00

20 июня, суббота

«Уотфорд» – «Лестер» 14:30

«Брайтон» – «Арсенал» 17:00

«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» 19:30

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» 21:45

21 июня, воскресенье

«Ньюкасл» – «Шеффилд» 18:00

«Астон Вилла» – «Челси» 20:30

«Эвертон» – «Ливерпуль» 21:00

22 июня, понедельник

«Манчестер Сити» – «Бернли» 20:00

23 июня, вторник

«Саутгемптон» — «Арсенал» 20:00

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 22:15

24 июня, среда

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» 20:00

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» 20:00

«Норвич» — «Эвертон» 20:00

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 22:15

25 июня, четверг

«Бёрнли» — «Уотфорд» 20:00

«Лестер» — «Брайтон» 20:00

«Челси» — «Манчестер Сити» 22:15

«Вулверхэмптон» — «Борнмут» 22:15

28 июня, воскресенье

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 14:00

«Уотфорд» — «Саутгемптон» 16:30

29 июня, понедельник

«Кристал Пэлас» — «Бёрнли» 22:00

30 июня, вторник

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 20:00

«Шеффилд» — «Тоттенхэм» 22:15

1 июля, среда

«Борнмут» — «Ньюкасл» 20:00

«Эвертон» — «Лестер» 20:00

«Вест Хэм» — «Челси» 22:15

2 июля, четверг

«Арсенал» — «Норвич» 20:00

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22:15

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