Опубликован календарь АПЛ до 2 июля

Газета Independent опубликовала календарь матчей английской Премьер-лиги до 2 июля.
Сезон возобновится отложенными матчами 28-го тура «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед».
Время начала матчей — московское.
17 июня, среда
«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» 20:00
«Манчестер Сити» – «Арсенал» 22:00
19 июня, пятница
«Норвич» – «Саутгемптон» 20:00
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 22:00
20 июня, суббота
«Уотфорд» – «Лестер» 14:30
«Брайтон» – «Арсенал» 17:00
«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» 19:30
«Борнмут» – «Кристал Пэлас» 21:45
21 июня, воскресенье
«Ньюкасл» – «Шеффилд» 18:00
«Астон Вилла» – «Челси» 20:30
«Эвертон» – «Ливерпуль» 21:00
22 июня, понедельник
«Манчестер Сити» – «Бернли» 20:00
23 июня, вторник
«Саутгемптон» — «Арсенал» 20:00
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 22:15
24 июня, среда
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» 20:00
«Ньюкасл» — «Астон Вилла» 20:00
«Норвич» — «Эвертон» 20:00
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 22:15
25 июня, четверг
«Бёрнли» — «Уотфорд» 20:00
«Лестер» — «Брайтон» 20:00
«Челси» — «Манчестер Сити» 22:15
«Вулверхэмптон» — «Борнмут» 22:15
28 июня, воскресенье
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 14:00
«Уотфорд» — «Саутгемптон» 16:30
29 июня, понедельник
«Кристал Пэлас» — «Бёрнли» 22:00
30 июня, вторник
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 20:00
«Шеффилд» — «Тоттенхэм» 22:15
1 июля, среда
«Борнмут» — «Ньюкасл» 20:00
«Эвертон» — «Лестер» 20:00
«Вест Хэм» — «Челси» 22:15
2 июля, четверг
«Арсенал» — «Норвич» 20:00
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22:15
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