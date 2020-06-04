«Женщина в скафандре в нос что-то суёт». Зинченко рассказал, как в АПЛ тестируют на COVID

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, как в английской Премьер-лиге берут анализы на коронавирус.

«Сначала мы сдали тесты на коронавирус, у всех был отрицательный результат. Потом проверили лёгкие, кардиотесты прошли и кровь сдали. Всё солидно, как и должно быть. Тесты сдаём два раза в неделю. Утром около базы даже не выходим из машины, только приоткрываем окошко, и женщина в скафандре быстро берёт ватной палочкой слюну и в нос что-то суёт. И после этого быстро домой, я туда в тапочках езжу.

Многие говорили, что нужно три-четыре недели, кому-то больше. У меня такие ощущения по тренировке, что все ребята набрали свою оптимальную форму. У кого-то задние или приводящие, но это потому что нагрузки сейчас, как на сборах. Пока что времени на подготовку к «Арсеналу» — с головой. Главное, чтобы никто не получил травму», — сказал Зинченко во время стрима на канале Артёма Милевского в YouTube.

Сезон в АПЛ возобновится 17 июня отложенными матчами 28-го тура «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед».