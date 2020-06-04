Зинченко — о Гвардиоле: если есть футбольный гений, то он должен выглядеть именно так

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в беседе с нападающим брестского «Динамо» Артёмом Милевским рассказал о работе с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.



«Пеп сначала был расстроенный и грустный, а сейчас весь в работе. Живёт футболом. Не знаю, как он принимает решения, но работа у него непростая. Если есть футбольный гений, то он должен выглядеть именно так. Разбираем соперника. Он показывает на тренера другой команды и спрашивает, видим ли мы, что он показывает. Мелочи. Этим он показывает, что тренер требует от другой команды. Пеп — сумасшедший тактик», — сказал Зинченко во время стрима на YouTube-канале Милевского.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции розыгрыш английской Премьер-лиги приостановлен в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

Зинченко: Уолкер за всю жизнь посмотрел пару финалов Лиги чемпионов