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Зинченко — о Гвардиоле: если есть футбольный гений, то он должен выглядеть именно так

Зинченко — о Гвардиоле: если есть футбольный гений, то он должен выглядеть именно так
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в беседе с нападающим брестского «Динамо» Артёмом Милевским рассказал о работе с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Пеп сначала был расстроенный и грустный, а сейчас весь в работе. Живёт футболом. Не знаю, как он принимает решения, но работа у него непростая. Если есть футбольный гений, то он должен выглядеть именно так. Разбираем соперника. Он показывает на тренера другой команды и спрашивает, видим ли мы, что он показывает. Мелочи. Этим он показывает, что тренер требует от другой команды. Пеп — сумасшедший тактик», — сказал Зинченко во время стрима на YouTube-канале Милевского.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции розыгрыш английской Премьер-лиги приостановлен в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

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