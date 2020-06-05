«Власть, коррупция и ложь». Фанаты «Ман Сити» готовят баннеры с обращением к УЕФА

Фанатские объединения английского «Манчестер Сити» готовят баннеры с обращением к УЕФА к ответному матчу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1), сообщает The Times.

«Власть, коррупция и ложь», «УЕФА – мафия. Разлагает футбол с 1954 года» и «ФФП – где ты был, когда мы были дерьмом» — именно такие послания хотят разместить фанаты «Сити». Данные обращения связаны с двухлетней дисквалификацией клуба из еврокубков за нарушения правил финансового фэйр-плей. По мнению одного из представителей фанатского объединения «Манчестер Сити», УЕФА не хочет, чтобы клуб из Манчестера был их частью, а сами правила финансового фэйр-плей созданы для защиты элиты.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об исключении клуба из еврокубков 8-10 июня.