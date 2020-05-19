CAS рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» на исключение из еврокубков в июне
Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату рассмотрения апелляции «Манчестер Сити» на решение УЕФА об исключении клуба из еврокубков, сообщается на официальном сайте организации.
CAS рассмотрит дело английского клуба с 8 по 10 июня 2020 года на заседаниях в Лозанне.
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал «Манчестер Сити» в еврокубках на два сезона (2020/2021, 2021/2022) за нарушение правил финансового фэйр-плей. Клуб из Манчестера завышал стоимость спонсорских контрактов, чтобы скрыть убытки. Сообщалось также, что за эти нарушения «горожане» могут быть наказаны и английскими футбольными властями. В конце февраля 2020 года клуб направил апелляцию в CAS.
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