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«Реал» намерен в ближайшее время приобрести полузащитника «Ренна» Камавинга

«Реал» намерен в ближайшее время приобрести полузащитника «Ренна» Камавинга
Футбол / Испания 0

Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в услугах полузащитника французского «Ренна» Эдуардо Камавинга и готово приобрести футболиста уже в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

По информации источника в испанском клубе Камавинга является приоритетом «сливочных».

«Это будущая звезда центра поля в Европе. Мы хотели бы, чтобы он играл у нас десять лет. И лучше подписать с ним контракт уже этим летом, нежели следующим, поскольку к тому времени его заиграют в Лиге чемпионов и его цена возрастёт», — отметил источник.

При этом сам «Ренн» не намерен продавать Камавинга, так как рассчитывает на футболиста в будущем розыгрыше Лиги чемпионов, и на его решение не повлияет количество предложенных за игрока денег.

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