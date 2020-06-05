Шпилевский: не хотел больше ждать в Германии, чтобы получить шанс

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Алексей Шпилевский рассказал, что его побудило отказаться от карьеры в Германии и перебраться сначала в брестское «Динамо, а затем в свой нынешний клуб.
«Моё нетерпение побудило меня воспользоваться этой возможностью в профессиональном футболе. Я не хотел больше ждать в Германии, чтобы получить шанс. В Бресте, в возрасте 30 лет, я смог стать главным тренером команды, играющей в квалификации Лиги Европы. Президент в то время очень хотел меня видеть в клубе после того, как мы обменивались идеями по развитию клуба в течение нескольких недель.
В этой профессии нельзя ничего планировать или форсировать. Я стараюсь как можно лучше контролировать свою текущую ситуацию и извлекать из нее все, что в моих силах. Было конечно приятно, что первое место работы в качестве главного тренера стало моей родиной. В то же время, давление и внимание со стороны средств массовой информации тем больше из-за моего возраста», — приводит слова Шпилевского Transfermarkt.ru.
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